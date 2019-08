“Renforcer l’accès de la femme aux postes de décision nécessite la mise en œuvre des législations en vigueur et des mesures concrètes”. C’est ce qu’a affirmé le chef du gouvernement, Youssef Chahed, lors de la conférence nationale, organisée par le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, sous le thème “La femme dans les postes de prise de décisions politique”, tenue jeudi 8 courant à Tunis.

Chahed a reconnu, à cette occasion, que l’égalité effective entre les hommes et les femmes n’est pas atteinte étant donné que la présence de la femme dans les postes de prise de décision est en deçà des attentes. La question de l’égalité homme-femme est la responsabilité de toutes les parties, relevant la nécessité de faire participer la femme dans le corps des gouverneurs, des délégués et autres.

Le chef du gouvernement a annoncé un train de mesures en faveur de la femme, portant notamment sur le droit de déclarer la naissance des enfants, l’amendement de la loi numéro du 1er août 1957 sur l’état civil, le droit à la vaccination gratuite contre le cancer du col de l’utérus au profit de 700 mille jeunes filles dont l’âge varie entre 12 et 14 ans.

Il a ajouté que la mammographie sera réalisée gratuitement aux femmes âgées de 40 ans et plus, affiliées au régime de la sécurité sociale.

Le chef du gouvernement a également annoncé qu’une enveloppe de l’ordre de 10 millions dinars sera versée dans un compte à la banque tunisienne de solidarité, pour l’acquisition de moyens de transport au profit des femmes travaillant dans le secteur agricole.

Plus de mille femmes dans divers secteurs professionnels et des députés ont pris part à cette conférence, ainsi que la ministre de la Femme, Néziha Laabidi, celle de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saida Ounissi, et celui l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.