En prévision de l’Aïd el-Adha, dimanche 11 août 2019, le ministère du Transport annonce, dans un communiqué publié jeudi 8 août, une série de mesures exceptionnelles afin de faciliter le déplacement des voyageurs pour la période du 9 au 19 août.

Ainsi, les sociétés publiques de transport terrestre sont autorisées à effectuer des dessertes additionnelles sur toutes leurs lignes et d’autres lignes selon la demande, indique le ministère. Dans ce cadre, 7 966 dessertes et 3 102 dessertes additionnelles seront assurées (soit une hausse de 39% par rapport à la demande ordinaire).

Plus de 20 bus seront mobilisés, les 9 et 10 août, en tant que parc de réserve, au niveau des stations de Bab Saadoun et Bab Alioua.

Le département du Transport espère faire face à une éventuelle forte demande.

Concernant le transport ferroviaire, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) assurera 304 voyages réguliers et 31 autres supplémentaires, soit une offre de 101 356 sièges.

Pour ce qui est des voitures de louage, elles pourront opérer dans toutes les régions de la République, sans obligation de se diriger uniquement vers les lignes autorisées. Environ 80 000 places seront disponibles dans ces véhicules.

Il a également été décidé de mobiliser près de 200 agents et cadres relevant de la Direction générale du transport terrestre, des Directions régionales du transport et de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT) afin d’assurer le contrôle et le suivi du programme au niveau des différentes stations du transport terrestre et ferroviaire et celles des voitures de louage.

Un bureau de coordination entre la Direction générale du transport terrestre et les Directions régionales du transport sera créé pour contrôler le bon déroulement de la campagne, souligne le ministère, ajoutant qu’une correspondance a été adressée au ministère de l’Intérieur afin de renforcer la sécurité dans toutes les stations de la République.