La Société tunisienne de banques se propose d’organiser un concours public externe sur dossier et sur épreuves écrites et orales pour le recrutement de 170 agents et cadres contractuels.

L’inscription se fait en ligne et par le biais de la présente plateforme: https://recrutement.stb.com.tn/

– Date d’ouverture des inscriptions à partir du 22/07/2019

– Date de clôture des inscriptions le 14/08/2019.

A noter que le candidat doit remplir 10 conditions. Entre autres le candidat ne doit pas dépasser l’âge de 40 ans au 1er janvier 2019; il doit être inscrit dans le bureau d’emploi et du travail indépendant, être de nationalité tunisienne et bénéficie de tous ses droits civiques, s’engager à exercer sur tout le territoire de la République tunisienne, etc.