Dans sa newsletter du 29 juillet au 4 août 2019, le site “Tunelyz” a mis l’accent sur la hausse du nombre des publications subventionnées par le ministère des Affaires culturelles au cours de la période 2011-2015.

Selon les chiffres de l’open data du ministère des Affaires culturelles, 763 titres ont bénéficié des mécanismes de subvention en 2011, 889 titres pour l’année 2012 et 1 010 en 2013.

En dépit d’un certain recul en 2014 (929 titres), le nombre des publications “subventionnées” a continué à grimer en 2015, atteignant les 1 060 titres, selon la même source.

Durant la même période (2011-2015), le nombre total de publications a oscillé entre 1 264 et 1 495 titres.

Rappelons que le site www.tunelyz.com, qui fait parler les chiffres et se focalise sur l’analyse des nombres, vise à informer et d’engager une réflexion sur la véracité et la rigueur des données proposées par les sondages d’opinion, les rapports du gouvernement et autres organismes publics ou privés crédibles, statistiques officielles, etc. Il s’agit d’explorer et de comprendre, à l’aide des chiffres, le passé, le présent et le futur du pays dans le secteur culturel, économique, politique, social ou environnemental.