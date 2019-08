Le taux d’inflation se replie à 6,5% en juillet 2019, contre 6,8% en juin et 7% en mai 2019, selon les chiffres publiés lundi 5 août par l’Institut national de la statistique (INS).

Ce repli est expliqué en partie à la dissipation de l’effet, sur le glissement annuel, des augmentations enregistrées en juillet 2018 des prix des services de transport (9,2% en juin 2019 contre 6,3% ce mois).

L’INS explique cependant qu’en juillet 2019, les prix de l’alimentation ont augmenté de 6,5%, en raison de la hausse des prix des œufs de 16,2%, des légumes frais de 12%, des produits laitiers de 9% et des viandes de 7,6%.

Hors produits frais, les prix de l’alimentation ont augmenté sur un an de 5,9%.

Pour ce qui est des prix des articles d’habillement et chaussures, ils ont augmenté de 8,5% en glissement annuel, au vu de la hausse des prix des chaussures de 9,4%, des vêtements de 8,2%, des tissus de 8,3% et des accessoires de 7,4%.

En ce qui concerne les prix des biens et services divers, ils se sont, eux aussi, inscrits en hausse de 10,8% sous l’effet de l’augmentation des prix des soins personnels de 12,8% et des effets personnels de 11,5%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est replié à 6,5%, en juillet 2019, contre 7% durant le mois précédent. En revanche, les prix des produits libres (non administrés) ont augmenté de 7,3% contre 4% pour les prix administrés.

Les produits non alimentaires libres ont connu une hausse de 7,4% contre 2,4% pour l’alimentaire administré.

Les prix à la consommation augmentent de 0,3% sur un mois, en juillet 2019

En juillet 2019, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% après 0,3% en juin 2019 et 0,5% en mai. Cette augmentation est, principalement, liée à la hausse des prix des services de restauration et d’hôtellerie, de biens et services personnels et aussi des prix de services de loisirs et culture.

En revanche, les prix de l’alimentation demeurent stables durant ce mois, après la baisse de 1,4% enregistrée au mois de juin.

En fait, l’INS fait état de la hausse des prix des fruits frais (2,1%) et des viandes ovines (1,1%), contre une baisse des prix d’œufs (-4,5%), des légumes frais (-1,8%), et des poissons frais (-1%).

Par ailleurs, l’Institut souligne que les tarifs de services de restauration et d’hôtels continuent d’augmenter (+1%), sur un mois, et ce, en raison de la hausse des prix de services de restaurants et cafés de 0,7% et ceux d’hôtellerie de 3,5%.

Pour ce qui est des prix des services et produits de loisirs et culture, ils ont augmenté, à leur tour, de 0,7%, suite à l’augmentation des prix de matériels audiovisuels et de traitement de l’information de 0,4% et des prix de services récréatifs et culturels de 1,8%.