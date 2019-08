La plateforme numérique visant à lutter contre les fausses informations (fake news) sera testée au cours de la semaine du 5 août 2019.

Réalisé par la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (HAICA), le projet est financé à 80% par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.

Le président de la HAICA, Nouri Lajmi, a déclaré samedi 3 courant que ce projet pilote, qui est entré en phase d’expérimentation avec la participation des médias publics (l’Agence Tunis Afrique Presse, la télévision nationale et la radio tunisienne), englobera, dans une étape ultérieure, le reste des institutions médiatiques.

La HAICA a organisé, samedi et dimanche, l’organisation, de la première session de formation à Monastir sur le fact checking (vérification des faits). Une série de rencontres similaires ciblant près de 100 journalistes sont programmées dans différentes régions. L’objectif consiste à créer un réseau de journalistes capables de lutter contre les fausses nouvelles.

Nouri Lajmi a relevé que la diffusion de fausses informations connait une recrudescence pendant la période électorale en particulier sur la Toile et les réseaux sociaux. Ces informations peuvent menacer le processus démocratique et la transparence des élections, a-t-il mis en garde.

Il a insisté sur le besoin de sensibiliser les journalistes quant à la gravité de ces pratiques, en les initiant à des techniques qui leur permettent de vérifier les informations et l’authenticité des photos et des séquences vidéo.

Ces formations s’inscrivent dans le cadre du programme de soutien des Instances indépendantes en Tunisie lancé en juin 2019.

Des sessions sont prévues les 5 et 6 août à Gafsa, les 7 et 8 août à Tataouine et les 9 et 10 août à Tunis.