L’Union européenne va déployer une Mission d’observation électorale (MOE) pour l’élection présidentielle du 15 septembre et les législatives du 6 octobre 2019 en Tunisie, indique la Délégation de l’UE en Tunisie sur son site web.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la politique d’appui de l’Union européenne à la consolidation de la démocratie en Tunisie engagée depuis 2011, précise le communiqué de la Délégation de l’UE en Tunisie.

Federica Mogherini, Haute représentante pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, a nommé Fabio Massimo Castaldo, membre du Parlement européen, en tant que chef observateur, ajoute le communiqué.

Citée dans le communiqué, Mogherinia souligné : “Les élections présidentielles et législatives de cette année constituent une nouvelle étape importante dans le processus de consolidation démocratique en Tunisie. La Tunisie est un partenaire privilégié de l’UE et l’accompagner dans ce cheminement est une priorité importante pour nous, comme en témoigne l’envoi de Missions d’observation électorales en 2011, 2014 et 2018. Cette nouvelle Mission d’observation électorale sous la conduite de M. Fabio Massimo Castaldo, qui connaît très bien le contexte tunisien pour avoir dirigé la Mission en 2018, confirme l’engagement indéfectible de l’UE à la démocratie tunisienne”.

Ce dernier a d’ailleurs déclaré qu’il était tout à la fois honoré et très heureux de diriger à nouveau cette mission dans ce moment important de l’histoire de la Tunisie. Cette nouvelle invitation à observer témoigne de la confiance qui prévaut dans les relations bilatérales entre l’UE et la Tunisie et la décision de déployer une Mission démontre l’engagement de l’UE à accompagner la Tunisie dans la voie importante de la consolidation démocratique.

Selon le communiqué, une équipe-cadre de 10 analystes électoraux sera basée à Tunis à partir du 23 août 2019. L’équipe sera rejointe le 2 septembre par 28 observateurs de longue durée qui seront déployés sur l’ensemble du territoire et 28 observateurs de court terme renforceront le dispositif lors des différentes journées électorales.

La MOE UE maintiendra une communication étroite avec toutes les autres missions d’observation électorale, internationales et nationales, ajoute la même source.

“La MOE UE opère en toute indépendance et de manière neutre. Ses observateurs sont tenus de respecter un code de conduite répondant aux normes internationales en matière d’observation électorale ainsi que le Code de conduite des observateurs nationaux et étrangers pour les élections de l’ISIE. Le mandat de la mission est d’observer et d’analyser l’ensemble du processus électoral afin d’en réaliser une évaluation impartiale, neutre et objective. Cette analyse est basée sur les normes et engagements nationaux et internationaux souscrits par la Tunisie en matière d’élections démocratiques. A l’issue du scrutin, la MOE UE présentera publiquement une déclaration préliminaire exposant ses conclusions préliminaires sur le processus électoral. Un rapport analytique complet sera publié par la suite. Ce rapport inclura notamment des recommandations en vue des prochaines échéances électorales”.