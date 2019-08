“La saison oléicole 2019-2020 qui, démarrera en novembre prochain, promeut”, a souligné, vendredi 2 août, le président directeur général de l’Office national de l’huile (ONH), Chokri Bayoudh. Cette récolte pourrait dépasser les moyennes, selon les indicateurs préliminaires.

En prévision de cette saison, une réunion organisée vendredi 2 courant pour discuter des principales mesures à prendre afin d’assurer le bon déroulement de la récolte, a-t-il assuré, lors d’un point de presse, tenu au siège du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Il s’agit d’examiner les moyens à même de renforcer la qualité et le contrôle de l’huile d’olive, de réguler davantage le marché et de faciliter l’accès des exportateurs et producteurs au financement.

Selon lui, le manque de main d’œuvre pour la cueillette des olives demeure l’une des problématiques auxquelles fait face le secteur, d’autant que la saison est relativement courte, a-t-il regretté.

Il a, par ailleurs, rappelé que, dans le cadre des préparatifs de cette saison, l’ONH a entamé les campagnes de lutte contre les ravageurs de l’olivier, précisant que 2 millions de plants d’oliviers ont été jusque là traités.

Et le responsable d’ajouter que la production de l’huile d’olive a atteint, cette année, 140 mille tonnes, soulignant que les exportations se sont élevées à 117 mille tonnes durant la saison 2018-2019 avec des recettes de l’ordre de 1,58 milliard de dinars.