Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires tunisiennes

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a indiqué que la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires, qui se tient ce jeudi à Tunis, s’articule autour de deux questions: le mandat de la Tunisie au Conseil de sécurité de l’ONU et le Sommet de la Francophonie qu’abritera la Tunisie en 2020.

La conférence est placée cette année sous le slogan “La diplomatie tunisienne et les prochaines échéances face aux défis et mutations régionales et internationales”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jhinaoui a fait savoir que les ambassadeurs et les consuls réunis dans le cadre de la Conférence annuelle, discuteront des défis qui se posent à la Tunisie dans la perspective de son mandat au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021.

Selon Jhinaoui, la Conférence abordera également les préparatifs du Sommet de la Francophonie au niveau diplomatique et les engagements de la Tunisie vis-à-vis de ce rendez-vous important.

Au sujet des prochaines échéances électorales, Jhinaoui a déclaré qu’une réunion se tiendra vendredi avec les ambassadeurs et les consuls, consacrée à l’examen du rôle des représentations diplomatiques consistant à aider les Tunisiens à l’étranger de s’acquitter de leur devoir électoral.

Notons que la 37e session de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires se tient exceptionnellement en séance restreinte au siège du ministère des Affaires étrangères.

Le président de la République par intérim présidera la clôture des travaux vendredi au Palais de Carthage.