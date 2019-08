Dans sa newsletter datée du 22 au 28 juillet 2019, le site d’information statistique et juridique “Tunelyz” a présenté les derniers chiffres fournis par le portail Open Culture autour du nombre d’acquisitions de livres étrangers par le ministère tunisien des Affaires culturelles.

Le portail Open Culture du ministère des Affaires culturelles expose un historique concernant l’évolution des titres étrangers achetés depuis 2011 jusqu’à 2015. Ainsi, depuis 2011, le nombre des titres étrangers achetés par le ministère n’a cessé de régresser, passant de 16 661 titres à seulement 668 en 2015.

Tunelyz souligne par ailleurs que les dernières publications scientifiques de l’Institut Pasteur de Tunis ont été relayées sur des revues scientifiques internationales durant l’année 2018, soit 98,9%. Au total, les chercheurs tunisiens ont produit 178 articles qui ont recueilli 2 600 citations pendant la même année.

Enfin, le site électronique met en évidence les derniers chiffres autour des importations de blé dur au cours du premier semestre 2019, la production du phosphate entre 1957 et 2018, les indicateurs de développement à Siliana (2018) et la place de l’aéroport tunisien (71ème place) au niveau de la connectivité et la compétitivité économique dans le monde.

Tunelyz est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres puisés dans les rapports économiques et financiers, les statistiques de l’Institut national de la statistique (INS), les enquêtes et sondages divers réalisés auprès de la population.