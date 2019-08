L’ULT (Université Libre de Tunis) vient d’obtenir le certificat ISO 21001:2018 relatif aux systèmes de management des organismes d’éducation/formation. Il s’agit d’un grand moment de bonheur, de reconnaissance et de satisfaction aussi bien pour l’Université que pour ses étudiants, enseignants, collaborateurs administratifs et partenaires.

Cette certification vient couronner tous les efforts accomplis au fil des années pour offrir aux étudiants des enseignements de qualité, des infrastructures remarquables et surtout la volonté d’une qualité d’innovation exceptionnelle.

Un standard international…

Le système de management des organismes d’éducation et de formation, conformément à la norme ISO 21001 : 2018, couvre l’ensemble des prestations dans le domaine de l’enseignement universitaire de l’ULT.

Cette certification démontre, conformément à ses exigences, l’aptitude de l’ULT à favoriser l’acquisition et le développement de compétences par le biais de l’éducation, de la formation, de l’apprentissage ou de la recherche. Elle vise aussi à accroître la satisfaction des apprenants, des autres bénéficiaires et du personnel par l’application efficace de son système de MOE (management des organismes d’éducation), y compris les processus pour l’amélioration du système et l’assurance de la conformité aux exigences des apprenants et des autres bénéficiaires.

Culture de l’excellence

Pionnier de l’enseignement supérieur privé en Tunisie, l’ULT, du Groupe Bouebdelli, est un établissement privé dont les diplômes sont reconnus par l’Etat tunisien (Ministère de l’Enseignement supérieur).

Université de classe internationale reconnue pour la qualité de ses enseignements et pour l’employabilité de ses étudiants, l’ULT a pour mission de former les étudiants aux métiers qu’ils choisissent, en leur inculquant les connaissances et compétences nécessaires à la réussite de leur projet professionnel.

L’un des objectifs de l’ULT est d’instaurer la culture de l’excellence à tous les niveaux, accroître la satisfaction des apprenants, des enseignants et de l’ensemble des collaborateurs. Sans compter la consolidation du positionnement de l’université dans l’écosystème éducatif et le renforcement de son réseau de partenariat aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.