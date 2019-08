Les travaux de la 3ème réunion de la haute commission tuniso-britannique pour la coopération universitaire ont démarré, lundi 29 juillet 2019, au siège du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ces travaux ont permis d’élaborer un plan d’action identifiant les acteurs, les sources de financement et le calendrier d’exécution pour de nombreux partenariats visant à améliorer les pratiques de gouvernance, y compris l’assurance qualité, indique le ministère sur sa page officielle Facebook.

Les participants ont également examiné les moyens de mettre en réseau les établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin de garantir une utilisation optimale des mécanismes de coopération existants et d’en développer de nouveaux.

Ils ont aussi décidé de soutenir les activités d’innovation pédagogique et promouvoir l’esprit d’entreprise et les perspectives d’employabilité des étudiants bénéficiant de cette coopération ainsi que d’engager des activités de recherche communes dans des domaines prioritaires compétences linguistiques et de soft skills.

Les deux parties ont, par la même occasion, souligné la nécessité de promouvoir l’enseignement de l’arabe pour les bénéficiaires britanniques et l’enseignement de l’anglais pour les bénéficiaires tunisiens, et de soutenir la mobilité à tous les niveaux pour les étudiants, les enseignants universitaires, les chercheurs et le personnel administratif, précise la même source.

Ont participé à cette réunion, une importante délégation d’universitaires (Oxford, Sussex, East Anglia, Salford…) de responsables d’institutions britanniques en rapport avec le secteur (QAA, Universties UK International, British Council…) et d’associations de coopération (Tunisia British chamber of commerce, Tunis British society…) conduite par Louise De Sousa (ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis), reçue par Maher Kassab, chef du cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur en présence des hauts cadres du ministère et de responsables universitaires tunisiens.