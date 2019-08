A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes, l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes organise, mardi 30 juillet 2019, la 2ème édition de la campagne “Cœur Bleu de lutte contre la traite des êtres humains”.

Lancée en 2018 en Tunisie pour mobiliser l’opinion publique contre la traite des êtres humains, la campagne Cœur Bleu est ouverte à tous ceux qui souhaitent ” porter” un Coeur bleu en signe de soutien pour les victimes de traite des personnes.

Il s’agit d’une initiative visant à mobiliser l’opinion publique pour lutter contre la traite des êtres humains et ses conséquences sur la société.

La campagne Coeur bleu a pour objectif d’encourager chacun à s’impliquer et à soutenir la lutte contre ce crime.

D’après un communiqué publié sur la page officielle de l’instance, le Coeur bleu symbolise le désespoir des victimes de la traite et rappelle la cruauté de ceux qui achètent et vendent d’autres êtres humains. L’utilisation de la couleur bleue des Nations unies démontre également la volonté de l’Organisation de combattre ce crime contre la dignité humaine.

De même que le ruban rouge est devenu le symbole de la lutte contre le VIH/sida, cette campagne vise à faire du Coeur bleu le symbole international de la lutte contre la traite des êtres humains.

En effet, selon le rapport annuel de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes, en 2018, environ 780 cas de traite humaine ont été enregistrés dont 578 cas sont des femmes.

L’emploi des mineurs représente, selon la même source, près de la moitié des cas enregistrés soit 49% du total des crimes enregistrés, suivi de l’exploitation économique (mendicité et autres activités) avec 34,1% du total des crimes. L’exploitation sexuelle représente 11,9% et l’exploitation des mineurs dans les crimes 5%.

En 2003, la Tunisie a ratifié la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir les cas de traite des personnes, protéger les victimes et pénaliser les auteurs de la traite.

Pour assurer son application, une loi organique relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été adopté en 2016 en Tunisie, en vertu de laquelle l’Instance nationale de lutte contre toutes les formes de traite des personnes en Tunisie a été créée.

A noter que la Campagne Coeur Bleu est organisée avec l’appui de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et le Conseil de l’Europe (CdE) ainsi que l’organisation Avocats sans frontières (ASF), de l’organisation Tunisie Terre d’Asile, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’American Bar Association (ABA) et le Haut?Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).