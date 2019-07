Mostra de Venise 2019 : “Un Fils” de Mehdi M. Barsaoui, dans la sélection officielle de la compétition “Orizzonti”

Après 10 ans d’absence, le cinéma tunisien revient en compétition dans la sélection officielle de la 76ème Mostra de Venise, et ce dans la section “Orizzonti” avec le premier long métrage “Un Fils” du jeune réalisateur tunisien Mehdi M. Barsaoui.

Dans une déclaration aux médias, le directeur artistique de La Biennale di Venezia, Alberto Barbera, a expliqué, jeudi 25 juillet, le choix de cette sélection en ces termes: Le film “Un Fils” est une première œuvre tunisienne, un drame puissant, un scénario surprenant et une mise en scène maîtrisée.

Produit par Cinetelefilms Prod, 13 Productions et Dolce Vita Films, ce drame de 90 minutes sera projeté en première mondiale et en compétition dans la section “Orizzonti” de l’édition 2019 de la Mostra de Venise, l’un des prestigieux festivals de cinéma européen qui se déroulera du 29 août au 8 septembre 2019.

L’action du film se déroule durant l’été 2011: Fares (Sami Bouajila) et Meriem (Najla Ben Abdallah) filent des jours heureux avec Aziz (Youssef Khemiri), leur fils de 11 ans. Durant un séjour dans le sud du pays, un événement vient changer le cours de leur vie. Alors qu’une course contre la montre s’enclenche, des vérités longuement enfouies commencent à refaire surface.

Le réalisateur Mehdi M. Barsaoui explique, à l’agence TAP, que le processus de l’écriture de son premier long-métrage est un mélange d’éléments autobiographiques et d’expériences de la vie, et que le film “Un Fils” traite essentiellement du sujet de la paternité et de la relation complexe du couple sous fond d’événements politiques”.

“Mon film est a-politique”, tient à préciser le réalisateur, et que “le contexte historique contemporain n’est qu’un prétexte pour mettre la lumière sur les conséquences du politique sur la vie d’une famille”.

Barsaoui, qui vient de finaliser les dernières retouches de son film, indiqué également qu’il le présentera pour la compétition officielle des Journées cinématographiques de Carthage 2019.

La section “Orizzonti” de la Mostra de Venise est une compétition destinée à récompenser une première oeuvre d’un réalisateur.

Les prix de la section “Orizzonti” sont comme suit:

– prix du meilleur film

– prix de meilleure régie

– prix de la meilleure scénographie

– prix spécial du jury d’Orizzonti”

– prix du meilleur court-métrage

– prix de la meilleure interprétation masculine

– prix de la meilleure interprétation féminine.