Suite au décès du président de la République, Béji Caid Essebsi, la Tunisie a plus que jamais besoin d’unifier ses rangs afin de préserver les acquis de la révolution, de la liberté et de la dignité, a souligné l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) dans un communiqué publié vendredi 26 juillet.

“La Tunisie vient de perdre un homme d’Etat exemplaire et une personnalité nationale influente qui a contribué à sauver le pays et à préserver le processus de transition démocratique. Béji Caid Essebsi a réussi à accomplir cette mission grâce à son attachement aux principes de dialogue et de consensus”.