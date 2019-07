La compagnie aérienne “TUNISAIR” et le fournisseur mondial de solutions technologiques et de distribution pour l’industrie du voyage et du tourisme “Amadeus” ont signé, mardi 23 juillet, un accord pour l’extension du contrat actuel pour les 10 prochaines années permettant une mise à niveau complète de la plateforme d’Amadeus, et de fournir à TUNISAIR les solutions technologiques nécessaires pour améliorer son service client et renforcer sa modernisation au niveau opérationnel (Réservation, inventaire, enregistrement, Digital, …).

Avec le site web “Altéa Reservation Desktop Web”, les agents de vente auront accès à une interface Web plus convivial qui réduira de manière significative les besoins en formation ainsi que le temps de traitement des requêtes des passagers.

En complément de la suite Altéa, TUNISAIR a également opté pour la suite complète d’Amadeus Ticket Changer qui permettra à ses clients et agences de voyage, la modification automatique et instantanée des billets à modifier (revalidation, paiement de pénalité, changement d’itinéraire volontaire et involontaire) à travers tous les canaux de distribution (Web, Mobile, agences TUNISAIR et agences de voyages).

En parallèle, un accord visant la réduction des coûts de distribution a été signé pour permettre à TUNISAIR de maîtriser ses coûts de commercialisation et de générer plus de rentabilité et de croissance à travers une efficacité accrue sur tous les canaux de ventes.

” Nous sommes ravis de renouer et de tisser de nouveaux liens avec Amadeus, notre partenaire technologique dans les domaines de l’informatique et de la distribution”, a déclaré le président directeur général, Ilyes MNAKBI, lors de son intervention, indiquant qu’Amadeus offrira à TUNISAIR la plate-forme idéale pour continuer à fournir la meilleure expérience à ses voyageurs.

L’investissement dans cette technologie de nouvelle génération a pour objectif de répondre aux besoins dynamiques du marché et des passagers, et ce grâce à un ensemble de plus de 30 produits et services additionnels évolutifs.

De son côté, le vice-président exécutif des compagnies aériennes en Moyen-Orient, Turquie et Afrique chez Amadeus, Maher Koubaa, s’est félicité de ce nouveau partenariat illustrant ” la relation de confiance solide établie avec TUNISAIR au fil des ans “, signalant que ce partenariat technologique permettra au voyageur de bénéficier d’un service encore plus adapté à ses besoins grâce aux services et produits additionnels.