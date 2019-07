Via ses agences Mindshare & Medicaom, GroupM Tunisie organise une série de workshops sous l’intitulé TecHour afin de sensibiliser et inspirer clients et partenaires à l’importance de l’adoption de la technologie et de la data dans la réflexion business de l’entreprise.

En effet, les martechs constituent aujourd’hui un levier business indispensable dans la compréhension et le ciblage des consommateurs grâce à la collecte, l’analyse et l’interprétation de la data.

Dans ce contexte, GroupM Tunisie a eu le privilège de recevoir, vendredi 5 juillet dans ses locaux, Mme Karima Zmerli, Chief Data Science Officer chez Wavemaker New York, agence sœur à Mindshare & Medicom appartenant au GroupM.

Durant le workshop, Karima a mis l’accent sur l’importance de la Data et les différentes technologies qui permettent une meilleure connaissance du consommateur et des mécaniques de ciblage plus précises et efficientes pour plus de conversion et d’efficacité business.