“La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi, 24 juillet 2019, sur une note négative, le Tunindex cède 0,13 % à 7 154,17 points, dans un volume d’échanges de 0,693 million de dinar(MD) “, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partner s(MCP).

A la hausse, le titre TGH affiche un gain de 3,57 % à 0,29 dinar(D), suivi par les deux titres SOPAT et GIF FILTER qui ont pris respectivement 3 % et 2,98 % à 2,06 D et 0,69 D.

A l’opposé, le titre ATB a perdu 4,33 % à 3,97 D tout comme TUNISIE VALEURS et ICF qui ont baissé respectivement de 2,94% et 2,62 % à 17,46 D et 204 D.