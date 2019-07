Depuis le début de l’année 2019 et jusqu’au 22 juillet, le Dinar tunisien s’est apprécié de 7,24% face à l’Euro et de 6,6% face au Dollar US.

Le cours de change moyen des devises cotées en dinar tunisien sur le marché des changes interbancaires a connu au cours de cette période un repli significatif, avec pour l’Euro un plus haut enregistré le 31/01/2019 à 3,47105 (pour 1 euro) et un plus bas le 22/07/2019 à 3,21962.

Face au Dollar US le plus haut a été enregistré le 11/03/2019 à 3,07312 et un plus bas le 19/07/2019 à 2,86199.