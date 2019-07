La commune de La Marsa, première collectivité locale en Tunisie à se soumettre à l’exercice de la “Notation financière“, obtient la note de “BB“ avec perspective stable de l’agence de notation nationale PBR Rating.

Après plusieurs mois de diagnostic et de suivi de la situation financière, idiosyncratique de la commune ainsi que de l’ensemble des impacts environnementaux d’importance stratégique pour cette dernière, l’équipe d’évaluation a rendu son rapport et ses conclusions sur la qualité de la situation financière de La Marsa.

Ainsi, la mission de Notation estime que la commune jouissait d’une réelle attractivité économique et sociale sur le plan national. La Marsa dispose d’une infrastructure urbaine relativement fonctionnelle, d’une stabilité sociale et sécuritaire, d’un cadre fiscal, administratif et réglementaire conforme aux attentes en la matière et d’un environnement extra-économique attractif, justifiant un coût d’implantation économique relativement plus élevé par rapport à la moyenne du «Peer Group» national.

Pour autant et malgré cette attractivité, le tissu économique local demeure de taille relativement réduite, marqué par une importante inter-connectivité avec la région du Grand Tunis, sans réel dispositif d’attractivité économique particulier toujours par rapport au Peer Group national.

La commune de la Marsa dispose d’une structure budgétaire lui permettant une certaine aisance et un équilibre certain en matière de structure financière à même de lui assurer un bon degré de flexibilité budgétaire dans un cadre réglementaire plus favorable et dans une optique de gestion opérationnelle plus adéquate.

En effet, la structure budgétaire de la commune n’est pas paralysée par un volume trop important de charges de gestion incompressibles, et les ressources propres (91% en 2018) lui confèrent une indépendance financière confortable.

La commune de La Marsa présente une situation budgétaire globalement satisfaisante, illustrant plus d’efficacité dans la gestion des recettes que dans celle des dépenses. Ainsi, la gestion des recettes se caractérise par une structure très saine, avec :

une prépondérance des ressources propres par rapport aux ressources externes (9% en 2018),

un endettement financier et non financier maîtrisé,

des taux de réalisation stables et cohérents,

malgré une progression très volatiles des agrégats qui compensent le schéma de financement et

une diversification de ressources qui peine à être consolidée.

La gestion des dépenses présente, quant à elle, un bilan plus mitigé. En effet, la structure de dépenses se caractérise par un déséquilibre en termes de propension à la budgétisation et à la réalisation des dépenses de fonctionnement par rapport à celle des dépenses de développement (vecteur moyen de 2,30 fois, entre réalisation des dépenses de fonctionnement et réalisation des dépenses de développement).

Les estimations budgétaires de 2019 prévoient des dépenses de fonctionnement à plus de 50% (54%) de l’ensemble des dépenses de la commune. La part des dépenses d’investissement pour le développement des ressources de la commune reste faible (21,4% en 2018).

La commune de La Marsa présente un mix financement largement fondé sur ses ressources propres. Sur l’ensemble des exercices budgétaires précédents, l’endettement financier de la commune est limité à un rôle de support réduit (1,4% des ressources globales en 2018).

De même, le passif non financier reste maîtrisé et résultant, pour sa majorité, du fonctionnement des procédures administratives relatives aux paiements des fournisseurs et aux transferts des flux financiers.

Dans le cadre de la profonde mutation (en cours) du cadre de gestion des collectivités locales tunisiennes, la mission a constaté de nombreux défis à relever à court et à moyen termes, entre autres : la mise à niveau du cadre comptable, les procédures et les outils de management, les mécanismes de contrôle interne, le système d’information et la restructuration de l’appui à la création de valeur économique dans la commune.

Par ailleurs, il est à rappeler que cette démarche de Notation vient consolider les efforts des responsables municipaux dans la mise en place des objectifs financiers et opérationnels des prochains exercices budgétaires en vue de conforter leur vision stratégique à moyen et long termes.

A travers cet engagement, c’est un message fort envoyé par l’équipe municipale de La Marsa à l’ensemble de son environnement social, politique, économique et financier.