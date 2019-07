La Bourse de Tunis entame la matinée du lundi en territoire négatif, le Tunindex a baissé de 0.23 % à 7 184.81 points dans un volume d’affaire de 0.604 MTND.

A la hausse, le titre MPBS gagne 2.64 % à 5.44 TND, suivi par les deux titres DELICE HOLDING et CELLCOM qui ont pris respectivement 2.54 % et 2.29 % à 11.28 TND et 2.23 TND.

A l’opposé, le titre ATB chute de 4.24 % à 4.29 TND tout comme SIPHAT et STAR qui ont reculé respectivement de 2.99 % et 2.89 % à 3.24 TND et 134.0 TND.