Les arrivées touristiques au gouvernorat de Kébili ont connu une hausse de 30% durant le premier semestre 2019, selon Mohamed Sayem, délégué régional du tourisme.

Ainsi, ce sont près de 78 000 touristes qui ont visité la région depuis début janvier, contre 60 000 durant la même période de l’année précédente.

Quant aux nuitées passées dans les unités hôtelières de la région, elles se sont améliorées de 33,6%, passant ainsi de 67 000 à 90 000 pour la période considérée.

“Cette dynamique de l’activité touristique dans la région a été marquée par le retour de marchés traditionnels notamment français, allemand et britannique, en plus de l’accroissement remarquable du nombre de touristes venus de l’Italie, des pays nordiques et de la Russie”, a-t-il souligné.

“Ces résultats encourageants devront se consolider d’ici le mois d’octobre prochain avec l’organisation de festivals à Kébili et Douz ainsi que d’autres manifestations touristiques culturelles et sportives dans la région”, a estimé la même source.