Les travaux d’une conférence nationale sur les retraités en Tunisie ont démarré dans la matinée du mardi 16 juillet à Tunis sous le thème ” les seniors et les retraités : des compétences au service du pays ” avec la participation de responsables institutionnels et d’experts dans le domaine.

Des workshops sur les moyens de développer les prestations fournies aux retraités et les moyens de tirer profit de leur expérience et expertise figurent au programme de cette conférence, sachant que le nombre de retraités en Tunisie serait de 200 mille 500 en 2024, selon une étude réalisée récemment par des experts au profit de l’institut tunisien des études stratégiques.

D’après Néji Jalloul, directeur de l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), 3% des retraités qui étaient des haut-cadres de l’Etat sont aujourd’hui sous le seuil de la pauvreté et ce en raison de leurs faibles pensions et la hausse du coût des dépenses de santé en Tunisie.

La même source avait signalé à l’agence TAP, lors de la présentation de l’étude, que 117 mille retraités en Tunisie perçoivent une retraite inférieure ou égale à 100 dinars par mois alors que le pouvoir d’achat est en hausse et leurs dépenses de santé sont coûteuses outre le problème de déficit des caisses sociales.

A noter que parmi les recommandations de l’étude, l’élaboration d’une stratégie nationale pour la promotion de l’encadrement des retraités à travers la création d’activités culturelles à leur profit, l’amélioration des prestations sanitaires et sociales destinées aux seniors et leur implication dans la prise de décision et l’élaboration des projets de lois dans tous les domaines.