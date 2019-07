Depuis le 19 juin et jusqu’au 21 juillet 2019, la médina de Sousse vit au rythme de la deuxième édition de la performance artistique et l’exposition à ciel ouvert de la manifestation “Utopies Visuelles” (UV) sous la direction de l’artiste Wissem El-Abed.

Selon le propriétaire d’Elbirou Art Gallery et initiateur du projet, Karim Sghaier, la manifestation artistique “Utopies Visuelles” est un rendez-vous culturel et touristique qui invite les visiteurs de la ville de Sousse à la découvrir autrement à travers le regard original et amusant des différents artistes invités.

Lancé en 2018, le concept invite des artistes à investir les monuments délabrés de Sousse pour réaliser des œuvres picturales collectives ou individuelles, a-t-il expliqué.

Abordant la thématique de l’escale, la deuxième édition des “Utopies Visuelles” invite des artistes internationaux comme Olivier Severe ou Pascal Mahaud et des artistes tunisiens comme le collectif Lab619, Hela Lamine ou Wissem El-Abed à investir les murs du centre ville de Sousse ou encore des façades de locaux à l’abandon à l’instar du siège du Syndicat d’Initiative ou l’ancien lycée de Bab Jedid.

Parlant de sa participation avec l’installation d’une bande dessinée sur les murs du siège abandonné du Syndicat d’Initiative, Abir Gasmi, membre du collectif Lab 619, témoigne : “Notre participation a été excellente, c’est un privilège de pouvoir sortir la BD dans la rue; ceci a suscité plusieurs réactions et beaucoup de discussions car les gens s’arrêtent à chaque fois pour demander de quoi il s’agit, discutent, et en somme les réactions sont très positives par rapport à l’art dans la rue”.

Interpeller les passants, inviter les habitants à se réapproprier leur ville, c’est aussi l’objectif des “Utopies Visuelles”, a souligné Karim Sghaier, ajoutant que cette manifestation culturelle a permis de sensibiliser habitants et société civile quant à la nécessité de préserver et de raviver le patrimoine urbain de la ville de Sousse.

Parallèlement aux installations artistiques urbaines, des expositions collectives ainsi que des performances musicales sont organisées tout au long de la manifestation.