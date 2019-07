Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, effectue une visite de travail aux Etats-Unis du 16 au 18 juillet, à la tête d’une délégation de haut niveau pour présider, avec son homologue américain, Mike Pompeo, les travaux de la 3e session du dialogue stratégique entre la Tunisie et les USA.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la tenue de cette 3ème session du dialogue stratégique, la première depuis la prise de fonction de la nouvelle administration américaine, intervient en concrétisation de la volonté commune des deux pays de hisser davantage les relations de coopération stratégique dans les différents domaines et renforcer la coopération et la concertation autour des affaires régionales et internationales d’intérêt commun.

Ce dialogue stratégique établi entre les deux pays vient couronner la dynamique marquant les mécanismes de la coopération commune et les rencontres bilatérales intensives organisées durant la première moitié de 2019, à Washington.

Ces rencontres ont été organisées, notamment, en marge de la 30e session de la Commission militaire tuniso-américaine le 29 avril 2019, la réunion du Conseil mixte du commerce et d’investissement le 17 mai 2019 et la Commission économique mixte tuniso-américaine le 14 juin 2019.

Cette visite à Washington est la troisième qu’effectue Jhinaoui, après celles de juillet 2018 et avril 2019.

Le chef de la diplomatie tunisienne aura une rencontre avec son homologue américain ainsi qu’avec plusieurs hauts responsables de l’administration américaine et du Congrès américain. Ces rencontres seront l’occasion d’examiner les volets de coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique le communiqué.

Il participera, également, à une table ronde sur la Tunisie avec des représentants de think tank et d’organisations et personnalités américaines.

A l’occasion de sa visite, Jhinaoui représentera la Tunisie aux travaux du 2e congrès ministériel annuel qui sera organisé, le 18 juillet, par le ministère américain des Affaires étrangères sur la protection des libertés individuelles.