Si l’on en croit le site web canadien linitiative.ca, Holberton School, une école d’ingénieurs de renom, a décidé d’ouvrir ses portes à Tunis pour la rentrée de septembre 2019. L’ère du digital oblige. Fondée par Neila Benzina, elle portera le nom de “Holberton School Tunis“.

Pour ce faire, la même source assure que ladite école a été lancée en association avec AfricaTek Academy, avec l’objectif de pallier une pénurie de métiers dans le secteur de la tech. Dans ce cadre, « Vermeg, l’éditeur tunisien de logiciel à rayonnement international », se serait engagé « à embaucher 30 étudiants au cours des deux prochaines années.

Interrogée sur le pourquoi de cette création, Benzina a souligné que «notre but est de faire de la Tunisie un vivier de talents pour la prochaine génération de professionnels africains de l’informatique». Autrement dit, Holberton School Tunis se donne pour mission de «… former des experts qualifiés de la tech adaptés aux besoins du marché du travail, en constante mutation…).

Mais Julien Barbier, PDG et Co-fondateur de l’établissement de haut niveau, est plus explicite en indiquant que « la Tunisie est un pays riche sur le plan entrepreneurial. D’où l’implantation d’entreprises d’envergure, notamment Microsoft, HP, Sopra HR et tant d’autres. Nous avons pour mission de former des ingénieurs qualifiés capables de contribuer et soutenir la croissance d’un secteur économique significatif pour le continent africain».

Quant à Badreddine Ouali, le fondateur de Vermeg, il estime que “la Tunisie a une place prépondérante dans la digitalisation du continent“, car “la disponibilité des ingénieurs informatique qualifiés est de mise pour la réalisation de cet objectif“.