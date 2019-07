Les services douaniers sont parvenus, au cours des six premiers mois de l’année 2019, à recouvrer des recettes estimées à 4 milliards de dinars, soit une hausse de 8% par rapport à la même période de l’année 2018.

Dans un communiqué publié mardi 9 juillet, la Direction générale de la douane précise que cette procédure s’inscrit dans le cadre de la réception de revenus au profit de la trésorerie de l’Etat.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le commerce illicite, les unités de la garde douanière ont procédé, durant la même période, à 14 451 patrouilles de contrôle des moyens de transport et des marchandises sur tout le territoire.

Elles ont également pris d’assaut 598 fois des entrepôts et des locaux où sont dissimulées des marchandises de contrebande, ce qui a permis d’établir 44 330 procès-verbaux dans lesquels la valeur des marchandises saisies est estimée à environ 197 millions de dinars.

Dans le même contexte, la Direction des recherches douanières a rédigé 378 procès-verbaux d’une valeur globale de 70 MDT.

Concernant la lutte contre la drogue en contrebande, les services frontaliers de la douane dans les différents postes frontaliers terrestre, maritime et aérien ont saisi 450 000 pilules ecstasy et de subitex, 57,5 kg de marijuana, 38,3 kg de résines de cannabis et 4,9 kg de cocaïne.

Par ailleurs, les marchandises saisies et stockées dans les entrepôts de la douane ont permis de fournir au profit de la trésorerie de l’Etat des revenus estimés à 38,1 millions de dinars suite à 501 opérations de vente aux enchères.

Selon le même communiqué, une bonne partie de ces marchandises saisies a été mise à la disposition de l’Union tunisienne de la solidarité sociale (UTSS), en vue de les distribuer aux familles nécessiteuses et à faibles revenus, dans tout le pays.

Des moyens de transport ainsi que d’autres équipements, évalués au premier semestre 2019 à 20 MDT, ont été transférés aux administrations publiques.