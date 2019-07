Le Centre de formation et de perfectionnement de Khélidia (CFPK) relevant de la STEG a officiellement adhéré au Réseau africain des centres d’excellence en électricité (RACEE), en vertu d’un mémorandum d’entente signé lundi 8 juillet 2019 entre la STEG et l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA).

Selon un communiqué de la STEG, publié mardi 9 courant, l’adhésion du CFPK a été validée lors de la réunion annuelle de l’ASEA tenue du 24 au 29 juin 2019 dans la capitale congolaise, Brazzaville.

La STEG a affirmé sa détermination à devenir pionnière à l’échelle africaine en matière de formation dans l’électricité, conformément aux objectifs fixés par le RACEE.

Devenu opérationnel dès septembre 1976 et certifié ISO 9001 depuis 2006, le CFPK organise de sessions de formation relatives aux métiers de base de la STEG, que ce soit en électricité ou en gaz. Il assure également une ouverture sur l’extérieur à travers des formations destinées aux entreprises nationales et étrangères.

Créée en décembre 2012, l’ASEA (Association des sociétés d’électricité d’Afrique) a pour but de promouvoir le développement et l’intégration du secteur électrique africain par l’interconnexion des réseaux électriques, l’échange d”expériences et de savoir-faire ainsi que l’exploitation en commun des ressources énergétiques sur la base d’une approche gagnant-gagnant pour tous ses membres.