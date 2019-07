Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Organisation “RAJ Tunisie” (réseau alternatif des jeunes -Tunisie) ont signé, lundi 8 juillet à Tunis, une convention de partenariat qui vise à faire participer les différentes structures actives dans la lutte contre l’impact des changements climatiques, et ce dans le cadre du projet “Forum vert pour le climat”, lancé par RAJ Tunisie en 2018.

Le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, et la présidente de RAJ, Khouloud Tlili, ont procédé à la signature de la convention au siège du ministère.

Elle a également pour objectif de promouvoir la participation tunisienne aux prochaines éditions du congrès des partenaires de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop 25) qui aura lieu en décembre 2019 au Chili.

En vertu de cet accord, le ministère de l’Agriculture s’engage à mettre à la disposition de RAJ le soutien logistique et technique nécessaire pour l’organisation de la deuxième édition des associations alternatives du climat qui compte parmi les activités du Forum vert pour le climat.

Le ministère mettra également à la disposition de RAJ les experts et les ressources humaines s’intéressant aux changements climatiques pour former les participants à la deuxième édition des associations alternatives pour le climat.

RAJ Tunisie s’engage, quant à elle, à présenter la participation tunisienne à la COP 25 et renforcer les capacités des participants à comprendre les enjeux des négociations sur l’environnement et les accords mondiaux ainsi que les stratégies nationales, à travers l’échange d’expertises.

Dans ce contexte, Khouloud Tlili a fait remarquer que la participation de la Tunisie à la COP 24 souffrait de certaines carences, notamment aux niveaux de la coordination entre la délégation officielle négociatrice et de la préparation de la participation tunisienne.

La Tunisie oeuvre, à travers la COP 25, à obtenir des financements d’environ 18 millions de dollars en faveur de projets relatifs à l’environnement.

Pour rappel, la Tunisie a paraphé en 2015, au siège de l’ONU, l’Accord de Paris sur l’environnement, sachant qu’au niveau mondial, la Tunisie ne contribue que de 0,07% aux gaz à effets de serre.