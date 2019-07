Un protocole d’accord visant la création d’un marché de production de dattes à Tozeur a été signé, lundi 8 juillet 2019, entre le ministère du Commerce, des représentants de six municipalités du gouvernorat de Tozeur et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

“Les représentants professionnels, notamment les exportateurs de dattes signeront ce protocole ultérieurement”, a indiqué le ministre du Commerce, Omar El Béhi, lors d’une journée d’information sur le marché de production de dattes tenue à Tozeur.

Selon lui, ce marché va permettre aux petits exploitants de promouvoir leurs produits en toute transparence, précisant que ses études démarreront prochainement.

Ce marché, dont les activités démarreront en 2020, ne sera pas en contradiction avec le Groupement interprofessionnel des dattes qui contribue notamment à l’organisation du secteur et à l’amélioration de la productivité alors que le marché de production de dattes fournit des espaces de commercialisation et d’exposition, a-t-il tenu à préciser.

Il a également indiqué que l’acquisition des moustiquaires par les agriculteurs et les exportateurs est subventionnée à hauteur de 50%, soulignant que ce produit destiné à la protection des régimes de dattes a connu une forte demande durant les dernières années.

Il a, par ailleurs, estimé que les opérations de commercialisation démarreront dans des conditions favorables.

La production régionale des dattes devrait dépasser les 70 mille tonnes pour cette saison, selon les estimations.