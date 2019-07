Wifak Bank a le plaisir d’annoncer la clôture avec succès, le 28 juin 2019, des souscriptions à l’emprunt obligataire « Emprunt Obligataire Wifak International Bank selon les principes de la Finance Islamique N°2019-1» de 10 MDT susceptible d’être porté à un maximum de 20 MDT, ouvertes au public le 10 mai 2019, pour un montant de 15 242 100 Dinars. Les souscriptions à cet emprunt ont été pilotées par l’intermédiaire en bourse Maxula Bourse.

Cette première sortie réussie a permis et pour la première fois sur le marché financier tunisien, aux petits porteurs dans toutes les régions de souscrire, à travers le réseau d’agences Wifak bank, aux titres WIFAK BANK. Et, par conséquence, de contribuer au développement de la culture financière.

En effet, le nombre total des souscripteurs (personnes morales et personnes physiques) a atteint 400, soit un montant moyen de souscription égal à 38 105 Dinars.

La clôture avec succès de ce premier emprunt obligataire conforme aux dispositions de la Finance Islamique sur le marché financier tunisien, dans un contexte économique et financier difficile et complexe, témoigne du capital-confiance dont jouit Wifak Bank auprès des investisseurs et des opérateurs du marché.

Ce recours réussi au marché financier permettra à Wifak Bank d’avoir les ressources et les moyens requis pour développer son activité et contribuer au financement de l’économie, en particulier les PME et TPE dans les régions, et, de ce fait, concrétiser la stratégie de la banque.