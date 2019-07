Le marché des figues de Djebba s’est ouvert, dimanche 7 juillet, parallèlement au 3e festival qui porte le nom de ce fruit emblématique du village de montagne situé au nord-ouest du pays (gouvernorat de Béja). Le festival se poursuit jusqu’au 15 juillet 2019, sous le signe ” figue de Djebba, appellation d’origine contrôlée “.

Un point de vente du producteur au consommateur dédié à la figue de la variété “Bouhouli” a été installé, à la société mutuelle des fruits de Djebba. “Cette variété est unique sur le marché nationale”, souligne avec fierté le président de l’association du festival, Faouzi Djebbi, précisant que 80% des vergers de figues à Djebba sont consacrés à cette variété qui donne deux récoltes, en deux mois, les primeurs ” Bither ” et le fruit de saison.

L’actuelle récolte est estimée à 3 mille tonnes, proche de la moyenne annuelle qui est de 3,5 mille tonnes.

Les figues de Djebba bénéficient du label AOC (appellation d’origine contrôlée) et de l’appui du “Projet d’accès aux marchés des produits agro-alimentaires et de terroir” (Pampat), avec l’aide de l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel) et de la Suisse. Ces aides ont permis la valorisation de la figue de Djebba (figue séchée, confiture…) et l’accès de ce produit aux marchés extérieurs