La récolte des dattes ne connaîtra pas, cette saison, de difficultés d’écoulement à la faveur de l’exportation des quantités récoltées, a souligné, dimanche 7 juillet 2019 à Kébili, le ministre du Commerce, Omar El Béhi.

Béhi a relevé, au cours d’une journée d’information, sur le projet de création d’un grand marché de production des dattes dans la région, l’amélioration de la capacité d’exportation directe de la région de sa production de dattes qui s’est multipliée par dix au cours de la dernière décennie, pour passer de 2 000 tonnes en 2008 à plus de 23 mille tonnes en 2018.

La journée d’information a été consacrée à la présentation des perspectives de développement que le projet de création du grand marché des dattes dans la région porte du fait qu’il constitue une grande opportunité de promotion du secteur de production, de valorisation et d’exportation du produit.

D’après le ministre du Commerce, ce marché va abriter un espace organisé pour l’offre et la demande, pouvant aider à la maîtrise des prix des dattes dont la commercialisation demeure hors des circuits de distribution, assurant que ce marché sera formé sous forme d’une société à laquelle vont contribuer les différentes municipalités de la région.

Il a évoqué, dans ce cadre, les effets positifs du projet sur les agriculteurs d’une manière générale et les petits agriculteurs en particulier, étant donné que ce marché leur offrira l’opportunité d’exposer leurs produits et de communiquer directement avec les commerçants qui vont acquérir les produits et les revendre à des prix d’une manière transparente.

Ce marché renfermerait des entrepôts pour la conservation des dattes et leur conditionnement outre des unités pour leur transformation, ce qui est de nature à donner au produit une forte valeur ajoutée dans les industries de transformation alimentaire, à l’instar de l’extraction du sucre et l’industrialisation de la pâte des dattes.

Selon le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Abadallah Mkacher, la création de ce grand marché de dattes dans le gouvernorat de Kébili -région qui contribue à plus de 75% de la production nationale des dattes- suffit pour ouvrir de nouveaux horizons devant la commercialisation garantissant davantage de rentabilité à l’agriculteur d’une part et créer une dynamique dans la région grâce aux revenus que l’agriculteur va gagner depuis ce marché.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, Taoufik Toumi, a fait valoir que ce grand marché des dattes est de nature à contribuer au changement des habitudes de la région dans la récolte de ce produit phare à travers des intermédiaires et des collecteurs pour fonder une nouvelle relation directe entre l’agriculteur et l’exportateur, mettant en exergue le rôle de ce marché dans la commercialisation interne des dattes.

Les présidents des municipalités de cette région, qui ont signé un protocole pour la contribution à la réalisation de ce projet, ont estimé que l’adhésion à n’importe qu’elle opération de commercialisation organisée des dattes aura des impacts positifs sur la région, aidera à renforcer les recettes des agriculteurs et créera une dynamique commerciale dans ces régions.

Toutefois, le président de la municipalité de Jomna a exprimé sa crainte quant à l’impact de la création de ce marché sur l’actuel marché local des dattes de Jomna considéré comme le plus grand et le plus ancien marché de dattes existant depuis plus de 30 ans dans le gouvernorat de Kébili et auquel s’adressent les agriculteurs et les commerçants de tous les gouvernorats de la République.