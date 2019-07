Le nouveau bâtonnier, Brahim Bouderbala, fraîchement élu à la tête de l’Ordre des avocats de Tunisie, a déclaré, dimanche 7 juillet 2019, que sa priorité est de servir les intérêts de la profession et de l’ensemble des avocats.

“Je ne suis pas le candidat des islamistes. J’ai été élu par des avocats de sensibilités politiques différentes: des avocats de gauche, des nationalistes, des destouriens ainsi que des islamistes”, a-t-il précisé.

Me Bouderbala a promis de travailler avec l’ensemble des avocats sans restriction et sans exclusion d’aucune partie, et ce quelle que soit son orientation politique.

“Ma priorité est de servir la profession et les intérêts des avocats”, a-t-il soutenu, rappelant qu’il a toujours invité les avocats à “être les porte-voix de la profession au sein de leurs partis et non les porte-voix de leur parti dans le corps de la profession. C’est mon slogan et il le demeurera”, a-t-il dit.

Pour ces élections, Me Bouderbala a indiqué qu’il avait présenté une nouvelle vision pour la prochaine période, à tous les avocats représentant le secteur.

Le nouveau bâtonnier a promis de s’occuper des dossiers les plus urgents, à savoir la situation des nouveaux avocats et l’amélioration du quotidien des avocats dans les tribunaux.

Parmi les autres priorités, figure la relation des avocats avec la direction des impôts, en particulier l’examen du projet de loi des finances de l’année 2020 dans sa partie relative à la profession.

Me Bouderbala a, aussi, promis d’étudier attentivement les risques de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).

Par ailleurs, le nouveau bâtonnier a relevé que le parachèvement de la composition des différentes structures aura lieu dans les prochains jours.

Brahim Bouderbala a été élu avec 1 287 voix sur 2 500 déclarés, face à Boubaker Thabet, lors du deuxième tour des élections du barreau, les deux candidats n’ayant pas pu être départagés lors du premier tour. Le nombre de voix était proche.