La deuxième génération des projets de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires, à Kasserine, nécessitera des investissements de l’ordre de 52 millions de dinars.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH2) dont le lancement officiel a été donné, jeudi, dernier par le chef du gouvernement Youssef Chahed, en présence d’une centaine de maires des différentes régions du pays.

Les études relatives à ces projets financés, avec l’appui de l’Union européenne, devront démarrer, au cours du deuxième semestre 2019. Les travaux qui suivront devront s’achever, en 2024.

Dans la région de Kasserine, cette seconde phase du programme englobera les cités Essalem dans la municipalité de Foussana moyennant (6,3 MDT), Ezzouhour dans la municipalité de Sbiba (5,3 MDT), Essourour dans la municipalité de Sbeïtla (5,4 MDT), la commune de Bouzguem (6 MDT) et les quartiers d’Ennour-est dans la municipalité d’Ennour (28 MDT).

Les projets concernent l’aménagement des routes et des trottoirs, le raccordement au réseau d’assainissement, à l’électricité et à l’eau potable, l’installation de réseaux d’évacuation des eaux de pluies et le boisement.