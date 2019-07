Le mouvement Tahya Tounes a estimé que le pays a “surmonté la phase d’hésitation et d’incertitude”, après la signature, vendredi, par le chef de l’Etat du décret présidentiel portant convocation des électeurs pour les élections législatives et présidentielle.

“La Tunisie avance à pas sûrs vers la consolidation de la démocratie et des attributs de l’Etat de droit et des institutions”, s’est félicité le parti, présidé par le chef du gouvernement Youssef Chahed.

Le parti a affirmé, vendredi, dans une déclaration, son attachement à l’organisation des élections dans les délais impartis, “en concrétisation de la Constitution et de la souveraineté du peuple”.

Il a appelé les forces politiques et civiles à “coopérer afin de garantir un climat propice à l’organisation des élections et à respecter les principes de la concurrence loyale et les règles du jeu démocratique dans le respect de la loi.”

Tahya Tounes a appelé aussi tous les Tunisiens à “rester vigilants pour préserver cette échéance nationale décisive face aux menaces qui guettent le pays, notamment en renforçant l’unité nationale, en favorisant les dénominateurs communs et les principes de paix sociale tout en œuvrant à promouvoir l’économie du pays”.