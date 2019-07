Le taux d’inflation se replie à 6,8%, en juin 2019, contre 7% en mai et 7,5% en décembre, grâce essentiellement, à une décélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation de 7,3% à 6%, selon les données publiées par l’INS.

Par ailleurs, les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 7,3%, contre 5,1% pour les prix administrés. Les produits non alimentaires libres ont connu une augmentation de 6,8%, contre 2,4% pour l’alimentaire administré.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) augmente à un niveau de 7%, alors qu’il était de 6,7% en mai et de 6,8% en avril 2019.

Envolée des prix des œufs et des légumes frais

La hausse des prix de l’alimentation, est expliquée par l’augmentation des prix des œufs de 17,9%, des légumes frais de 11,5%, des produits laitiers de 9,4% et des viandes de 6,1%.

Sur un an, les prix du groupe transport augmentent à un taux de 9,2%, en raison de la hausse des prix des véhicules de 8,1%, des coûts d’utilisation des véhicules (pièces de rechanges et carburants) de 10,3% et des services de transport de 8,4%.

Hausse des prix des produits d’habillement et des services de santé

Sur un mois (juin 2019), les prix à la consommation augmentent de 0,3%, contre 0,5% en mai 2019, en raison de la hausse des prix des articles d’habillement de 2%, des services de restauration et hôtellerie de 2,3% et des services de santé de 1,9%.

L’enchérissement des produits d’habillement est expliqué par celui des vêtements pour femmes de 2,3% et des chaussures pour hommes de 2,2%.

Les prix des produits et services de santé augmentent de 1,9%, durant le mois de juin, suite à la révision à la hausse des honoraires des consultations médicales de 4,5%.

De même, les tarifs des services de restauration et hôtels demeurent en augmentation avec un taux de 2,3%, suite à la hausse des prix des services des restaurants et cafés de 2,2% et les services d’hébergement de 3,3%.

En revanche, les prix de l’alimentation se replient de 1,4%, après une augmentation de 0,9%, au mois de mai, suite à la baisse des prix des fruits frais de 7,9%, des légumes frais et des œufs de 5,7% et des volailles 2,8 %. Par contre, les prix des viandes rouges augmentent de 0,8% .