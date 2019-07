Le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience (GCERF ou Global Community Engagement & Resilience Fund) a consacré, jeudi, une enveloppe d’un million de dollars américains (près de 2. 9 millions de dinars) pour le financement de cinq associations tunisiennes afin de mettre en place des projets locaux de lutte contre l’extrémisme violent dans les régions frontalières et les grandes villes, ciblant les catégories fragiles.

Le GCERF a conclu, lors d’une cérémonie organisée à Tunis, cinq contrats de financement avec les associations ” Tounes El Ghad (Tunisie de demain) “, ” Nous aimons sousse “, ” El Jahedh forum “, le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et l’association ” Mobdiun (créatifs) “.

Ces projets locaux gérés par les 5 associations visent à lutter contre l’extrémisme violent au sein des catégories fragiles à l’instar des femmes, jeunes et élèves en se fondant sur une approche de développement globale, pour la protection des droits culturels et éducatifs, a fait savoir Mokhtar Ben Nasr, président du Comité Tunisien de la Lutte Contre le Terrorisme (CTLCT), précisant que ce comité sera chargé du contrôle et du suivi de ces projets.

Ce comité a présenté depuis, fin 2018, des appels d’offres de projets relatifs à la lutte contre l’extrémisme violent, destinés aux associations, a-t-il indiqué, signalant que 26 associations ont présenté des projets nationaux, dont 10 ont été sélectionnés. Le fonds n’a approuvé que cinq projets, a-t-il ajouté.

De son côté, le président de l’association ” Tounes El ghad (Tunisie de demain) “, Chokri El Fidha a déclaré à l’agence TAP que le projet de l’association vise notamment l’intégration professionnelle de près de 80 jeunes des catégories fragiles provenant des gouvernorats du grand Tunis et de Médenine à travers leur accompagnement et aide à la création de leurs propres projets.

Des sessions de formation portant sur la gestion des projets et leur sensibilisation à la nécessité de lutter contre les dangers de l’extrémisme violent se tiendront dans ce cadre, a-t-il ajouté.

Le président du Forum El Jahedh a fait savoir que le projet de son association cible les imams des mosquées dans les gouvernorats de Kasserine et la ville de Sahline (Monastir) afin de contribuer à la promotion du discours religieux, à travers l’organisation de sessions de formation à leur profit.