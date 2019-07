Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a assuré qu’il était “possible de se lancer dans la réalisation du projet du réseau ferroviaire entre Médenine et Gabès, du côté de Médenine, en attendant la résolution des problèmes qui entravent ce projet au niveau de Gabès”.

Présidant une réunion dans la soirée de mercredi 3 juillet, au port de Zarzis, consacrée au suivi des décisions qu’il avait prises à cet effet en mars 2017, il indiqué que “les problèmes majeurs qui se posent pour ce projet sont le refus de l’itinéraire actuel du projet et l’appel à son changement hors de la ville, ce qui nécessite des coûts supplémentaires, en raison de la longueur du nouvel itinéraire”.

Chahed précise que le lancement du projet à partir de Médenine est une proposition de son gouverneur, puisque c’est là où ce projet ne trouve aucune difficulté ni aucun problème foncier.

Il a insisté sur la nécessité d’impulser la réalisation du projet chinois dans la région, d’autant que cette dernière a besoin d’un projet structuré qui rayonne sur le sud du pays et crée une dynamique dans la région. Le chef du gouvernement a, aussi, appelé à trouver une solution radicale au problème environnemental dans l’île de Djerba.

Il a ajouté que la décision qu’il a prise en mars 2017, relative à l’augmentation du nombre de vols intérieurs Tunis-Djerba, sera possible avec l’acquisition de trois nouveaux avions en septembre prochain.

Chahed a également indiqué que parmi les 42 décisions annoncées lors de sa visite à la région, les 6 et 7 mars 2017, et qui concernaient l’infrastructure, le développement humain et l’emploi, 21 projets ont été réalisés, 19 en cours de réalisation et 2 rencontrent des difficultés.

Certains projets sont, selon lui, à même de valoriser les atouts de la région et d’y favoriser l’investissement, à l’instar de la station de dessalement de l’eau de mer de Djerba, le projet de raccordement de Djerba et Zarzis au réseau du gaz naturel et celui de dédoublement de la route romaine (Djerba).

Chahed a plaidé pour l’organisation de Journées nationales ou internationales dédiées à l’investissement dans le gouvernorat de Médenine, pour promouvoir ses atouts et les opportunités d’investissement qui s’y présentent.