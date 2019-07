Le premier Salon virtuel des services administratifs destiné aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) se déroule, à Tunis, les 3 et 4 juillet.

Organisé à l’initiative de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), le Salon enregistre la participation de plusieurs pays comme l’Algérie, Libye, Emirats arabes, Maroc, Qatar, Oman, Koweït, Arabie Saoudite, Egypte, Mali, Djibouti, France, Belgique, Suisse, Italie, Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis d’Amérique et Canada, et constitue, selon le directeur général de l’OTE, Abdelkader Mhadhbi, une opportunité importante pour promouvoir les mécanismes de communication notamment électroniques avec la diaspora tunisienne à l’étranger.

En outre le responsable a souligné que plusieurs institutions administratives et bancaires participent à ce Salon virtuel comme le ministère de l’intérieur, la direction générale de la douane, l’office national du tourisme tunisien, la compagnie tunisienne de navigation, la direction de la propriété foncière, la caisse nationale d’assurance maladie, la Caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, l’office français de l’immigration et de l’intégration et la plateforme Tayara.

La même source a indiqué qu’il est possible de visiter ce salon en ligne à l’adresse www.forumbledi.com et ce, depuis n’importe quel continent. Il est aussi possible de visiter ses différents pavillons à travers les vidéos et les photos disponibles et ce, de manière interactive pour pouvoir discuter en ligne avec les représentants des institutions administratives et bancaires.

De son côté, Mohamed Ahmed El Guebsi, conseiller du ministre des Affaires sociales, a souligné que l’organisation de ce salon est une première en Tunisie dont l’objectif est d’améliorer les prestations fournies aux TRE.