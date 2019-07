Une déclaration commune relative à l’établissement des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs non-résidents, entre la Tunisie et le Nicaragua, a été signée, mardi 2 juillet 2019, au siège des Nations unies à New York.

Elle s’inscrit dans le cadre du parachèvement et du renforcement du réseau des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’ensemble des pays du monde, dont particulièrement ceux de la région de l’Amérique latine.

La signature de cette déclaration commune officialise les relations entre les deux républiques conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de la Charte des Nations unies.

Ladite déclaration traduit la volonté des deux pays de consacrer et de renforcer les liens d’amitié et de coopération, ainsi que leur désir commun de construire des relations bilatérales basées sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations unies et du droit international. Il s’agit des principes de coexistence pacifique, de l’égalité et du respect mutuel pour les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non ingérence dans les affaires internes des autres pays.

Le texte a été signé pour la partie tunisienne par l’ambassadeur chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations unies, Sami Bougacha, et par l’ambassadeur représentant permanent du Nicaragua auprès des Nations unies, Jaime Hermida Castillo.

Le Nicaragua est un pays situé en Amérique centrale, limitrophe du Costa Rica au sud, du Honduras au nord et entouré par l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Il a pour capitale Managua.