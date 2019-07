Le “Sommet d’affaires du COMESA” se tiendra les 17 et 18 juillet 2019 à Nairobi (capitale du Kenya), parallèlement à la foire internationale du COMESA, sous le thème ” The Hallmark of Quality” (marque de qualité), annonce mercredi le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

A cette occasion, le ministre du Commerce, Omar El Béhi, conduira une délégation d’hommes d’affaires tunisiens dans la capitale kényane, du 16 au 19 Juillet 2019.

Le Sommet d’affaires du COMESA sera “une occasion propice, pour les opérateurs économiques qui souhaitent développer leurs exportations sur le marché Africain et les pays du COMESA, de mettre en relief, avec les décideurs de haut niveau, les obstacles affectant les entreprises tunisiennes dans les partenariats commerciaux régionaux et transfrontaliers”.

Parallèlement à ce Sommet, les membres de la délégation peuvent participer à la foire multisectorielle ” SOURCE21 “, et qui attire des visiteurs de plus de 56 pays du monde entier.

L’objectif principal de cette foire est d’accroître le commerce intra-COMESA et de promouvoir le développement des affaires par le biais de partenariats et d’initiatives acheteurs-vendeurs dans les secteurs manufacturiers et les services.