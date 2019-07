Des indemnisations d’une valeur globale de 390 mille dinars seront accordées à 186 agriculteurs sinistrés, au titre de 2017-2018.

La liste définitive des bénéficiaires a été approuvée, lors d’une séance de travail tenue, mardi, au siège du gouvernorat, groupant des représentants de l’Union régionale de l’agriculture, du commissariat régional au développement agricole et des structures concernées.

Les indemnisations représentent entre 28 et 30% de la valeur des dégâts estimés.

Elles seront attribuées, notamment, à trois groupements de développement dont les cultures ont été touchées par des vents violents, ainsi qu’aux projets d’El Hamma et El Hamma 1 bis sinistrés par la salinisation de l’eau du puits géothermique et au groupement agricole Ennajah à Degache à cause des perturbations dans l’approvisionnement en eau.