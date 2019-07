L’ancienne Banque de l’Habitat porte désormais le nom de BH Bank, une nouvelle identité et un nouveau logo, et depuis le 1er juillet 2019. Bien entendu les 140 agences, bureaux régionaux et centraux au siège sont parés de cette identité reconnaissable par sa couleur rouge vif. Et pour agrémenter le tout par une campagne de communication en deux temps, un teasing original axé audio-visuel et un reveal tant émotif que surprenant, animé de spots télé et radio, d’affichage routier et urbain et d’annonces -presse.

Un changement qui change

Plus qu’un simple changement de logo et de couleurs, c’est l’affirmation d’une nouvelle marque financière et bancaire, fédérée pour tout le groupe sous l’ombrelle de BH Bank. Un logo modernisé, plutôt en hauteur pour montrer cette volonté d’élévation et de surcroît aéré, signe d’ouverture. Une police épurée, légère, laissant entrevoir une certaine agilité et transparence. Un nouveau mix de couleurs associant un rouge dynamique, passionné et un bleu indigo rassurant, inspirant confiance et force tranquille.

Les gènes fondateurs sont là, Banque de l’Habitat (BH) qui a succédé à la dénomination CNEL, le métier, dans toute son innovation, est exprimé par Bank.

Quant à la promesse, elle vient en engagement de chacun et de tous vis-à-vis de la clientèle et des partenaires : vers de nouvelles perspectives. Ces horizons nouveaux ouverts tant pour le Groupe BH Bank que pour tous ses clients et partenaires, s’appuient sur une démarche résolue.

Ainsi, le socle identitaire, nouvelle dénomination, nouveau logo en marque ombrelle, nouvel aménagement des agences et bureaux des filiales, adossés à un slogan d’engagement, marquent un tournant significatif dans la démarche de la BH Bank.

Le décrochage de marque a été voulu comme un signal fort de changement et d’accélération de la transformation de la Banque et sa digitalisation. Un changement qui change, en appui au plan stratégique mis en œuvre par la BH Bank.

Après avoir substantiellement contribué depuis plus de 45 ans en tant que CNEL à la promotion de l’habitat et favorisé l’accès de plus de 600.000 familles tunisiennes à la propriété de leur logement, puis convertie en banque universelle, elle entend confirmer sa nouvelle vocation, par l’innovation, le conseil et le service-client.

Le périmètre d’intervention de la BH Bank s’était déjà élargi, outre les particuliers, à l’entreprise, petite, moyenne et grande, à tous les secteurs et à toutes les activités.

Le conseil et l’accompagnement

C’est l’écoute attentive de la clientèle, de ses besoins financiers et bancaires et de ses ambitions, l’analyse approfondie du marché et la détermination à offrir plus et mieux d’ingénierie financière et de banking, en toute performance qui ont guidé l’action de la BH Bank. Concevoir de nouveaux produits financiers, répondre à des demandes spécifiques et se tenir en proximité directe avec la clientèle sont les maitres-mots. Le plus important est d’ouvrir à chacun les nouvelles perspectives qui lui seront les plus appropriées et les plus bénéfiques. Et, surtout, de les y accompagner.

Tel est le nouveau contrat de BH Bank, telle est sa nouvelle mission. Sa réussite prouvée depuis bientôt près d’un demi-siècle, sa capacité de transformation profonde en si peu de temps et ses ressources humaines qualifiées et compétentes.

Bon vent BH Bank !