Il importe aux habitants des agglomérations installées sur les domaines de l’Etat dans toutes les régions du pays de s’adresser à la Direction des affaires foncières pour régulariser les situations foncières de leurs propriétés et obtenir des contrats de transfert de propriété. C’est ce qu’a souligné le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Hédi Mekni, lors d’une séance plénière, tenue lundi 1er juillet au Parlement et consacrée à des questions orales à son adresse.

Mekni considère que la régularisation est liée à l’attachement des citoyens à la résolution de leurs problèmes fonciers.

D’après lui, la création d’une unité de gestion par objectif dans le domaine de la régularisation foncière ayant pour tâche de régler la situation foncière de ces agglomérations, reflète le souci de parachever ce dossier.

Il a ajouté que les agglomérations situées à Zaghouan qui dépassent les 68 installées sur 657 ha ne seront pas exclues de cette régularisation.

Le ministre a fait savoir que cette structure administrative a entrepris un recensement de toutes les agglomérations installées sur les domaines de l’Etat dans toutes les régions du pays à l’effet de régler leurs situations.

Puis, elle a entamé en collaboration avec l’Office de la Topographie et du Cadastre (OTC) la livraison des contrats d’appropriation des logements dans certaines régions du pays.

Le député Salem Labyadh a réitéré la question du blocage de la réalisation du projet chinois au sud du pays, constitué d’un pont reliant El Jorf à AJim (île de Djerba), le développement du pôle économique à Zarzis, la mise en place d’un nouveau réseau ferroviaire entre Gabès et Médenine.

Labyadh s’est interrogé sur l’une des composantes de ce projet qui revêt une dimension nationale et non locale, lequel a été bloqué, 6 mois après la signature du mémorandum d’entente y afférent.

En réponse à cette question, le Mekni a affirmé que le projet est mis sur les rails de point de vue juridique.

Le ministre estime que les différent services du département des Affaires foncières jouent au mieux leur rôle en matière de coordination entre les différentes parties intervenantes dans le projet ajoutant que ce dernier a été mis sur les rails au plan juridique.