Ibrahim Debache conserve ses fonctions de président de l’AHK Tunisie

Lors de la 40ème Assemblée générale de l’AHK Tunisie qui s’est tenue le 28 juin 2019, Ibrahim Debache (Ennakl Automobiles) a été reconduit dans ses fonctions de président.

Raouf Ben Debba (Iprotex Tunisie) et Moncef Zeghal (Faze Telecom S.A), quant à eux, ont été élus comme vice-présidents.

Sami Bahri (Netcenter Consulting Services), Ghazi El Biche (van Laack Tunisie), Sofiane Ben Salah (Knauf Platres S.A) et Volker Kasten (Nani S.A.R.L) ont été confirmés comme membres du comité directeur côté allemand.

Coté tunisien, les membres du comité sont Abdelhak Khémi (CAMI Engineering S.A.R.L), Nazeh Ben Ammar (Excellencia S.A.R.L) et Yves-Christian Graf (SanLucar Tunisie).

Ainsi, le comité directeur de l’AHK Tunisie représente, par la diversité des entreprises tunisiennes et allemandes, plusieurs domaines économiques.

Un débat a également été tenu mettant l’entreprenariat au cœur du sujet et posant la question comment lever les freins à lever à l’emploi et à l’investissement.

Ce débat animé, par le directeur général de l’AHK Tunisie, Jörn Bousselmi, a été rehaussé par la présence du ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Dr. Andreas Reinicke, de Khaled Ben Yahia, directeur général à l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, et de Ibrahim Debache, PDG d’Ennakl Automobiles et président de l’AHK Tunisie.

La 40ème Assemblée générale de l’AHK Tunisie était également l’occasion d’honorer Ferdinand Terburg (van Laack Tunisie) en tant que membre d’honneur de l’AHK Tunisie.