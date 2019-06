L’Union européenne (UE) a accordé à la Tunisie quatre dons d’un montant total de 150 millions d’euros, soit l’équivalent de 500 millions de dinars, et ce à l’occasion de la visite que le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a effectuée, mercredi 26 juin, à Bruxelles (Belgique).

Les accords portant sur ces dons ont été paraphés par Ladhari et le commissaire de l’UE pour la Politique régionale et de l’intégration européenne, Johannes Hahn, en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, selon un communiqué publié jeudi 27 juin par le ministère du Développement.

Le premier don, d’une valeur de 70 millions d’euros (230 millions de dinars), sera consacré au programme de soutien au développement local.

Le second de 45 millions d’euros (148 millions de dinars) servira au renforcement du secteur du tourisme et de l’artisanat et à la valorisation de la richesse culturelle.

Quant au troisième don, d’une valeur de 15 millions d’euros (49 millions de dinars), il permettra la consolidation des programmes d’innovation.

Enfin, le quatrième (20 millions d’euros, soit 66 millions de dinars) est destiné au programme de soutien institutionnel pour la transition démocratique.

Les deux responsables ont évoqué l’avancement de l’exécution de plusieurs réformes économiques et financières ainsi que des programmes de coopération avec l’UE.

Johannes Hahn a souligné la disposition de l’Union à continuer à soutenir la Tunisie dans la mise en oeuvre des réformes et des programmes jusqu’à la réalisation des objectifs fixés en matière de développement économique et d’essor social.

Lors de sa visite à Bruxelles, Ladhari s’est entretenu avec plusieurs hauts responsables des moyens et mécanismes de renforcement de la coopération financière et technique entre la Tunisie et l’UE ainsi que des programmes prévus pour la prochaine période.