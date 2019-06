Les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont adopté, mercredi 26 juin, le projet de loi relatif à l’accord signé entre la Tunisie et le Programme des Nations unies pour un meilleur avenir urbain (ONU Habitat) pour l’installation d’un bureau de cette agence spécialisée de l’ONU.

Cet accord a été signé entre le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le bureau exécutif de l’ONU habitat en marge de la 2ème conférence internationale tenue à Paris du 15 au 18 mai 2017.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Selmi, a souligné que la création du bureau de Tunis permettra d’aider les villes et les villages à réaliser les objectifs de développement durable, notamment en ce qui concerne la lutte contre les constructions anarchiques et le renforcement de l’infrastructure, outre la réduction du taux de pauvreté.

Ce bureau qui couvrira tous les pays du Maghreb arabe, a pour objectifs d’encourager et de concrétiser les études et les projets urbains visant à promouvoir le développement durable des établissements humains sur le plan social et environnemental ainsi que l’accès à un logement décent pour tous, a indiqué le ministre.

Il s’agit, également, de promouvoir le rôle de la Tunisie en tant que centre régional pour la région des pays de l’Afrique du nord.