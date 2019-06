L’augmentation de 10% de la tarification de l’électricité et du gaz naturel (malus), à partir de début juin, n’a concerné que les tarifs de consommation excessive, indique le ministère de l’Industrie et des PME, dans un communiqué publié mardi 25 juin.

Le département de l’Industrie en charge également de l’Energie ne fournit aucune précision concernant le seuil de consommation considérée comme “excessive”, cependant, ce seuil devrait commencer à partir de 300 kw, selon des données recueillies par l’agence TAP.

D’après le ministère de l’Industrie et des PME, cette augmentation concerne 6% des clients de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) figurant parmi les plus grands consommateurs de l’électricité, et ce dans l’objectif de favoriser la justice sociale et l’économie d’énergie.

Le ministère a également décidé de porter à 50% la subvention destinée à l’installation des panneaux photovoltaïques et de distribuer 4 millions d’ampoules à économie d’énergie, soulignant que ces mesures visent aussi à inciter cette catégorie à rationaliser davantage sa consommation d’énergie.

Des réductions de 10% au niveau du tarif de la consommation d’électricité ont été également instituées (Bonus-Malus) pour un million de familles parmi les moins consommatrices, et ce sur un total de 3,750 millions ménages. Cette mesure constitue un retour à l’application du tarif du mois d’août 2008, rappelle le communiqué.

Près de 50 millions de dinars ont été en outre alloués aux familles à faibles revenus, de manière à rembourser une partie de leurs factures d’électricité dues à la STEG.

Le ministère de l’Industrie et des PME a aussi décidé de garder les mêmes tarifs d’électricité en faveur de 2,5 millions de familles de la classe moyenne, ce qui représente 94% des consommateurs d’énergie électrique parmi l’ensemble des ménages tunisiens.

Auparavant, une source syndicale de la STEG qui a requis l’anonymat avait indiqué à l’Agence TAP, que la société a révisé à la hausse la tarification de l’électricité et du gaz naturel, depuis le début du mois de juin courant, avec un pourcentage variant entre 12 et 15%.

La nouvelle tarification entrera en vigueur pour les clients domestiques (basse tension), à partir du 1er juin 2019.