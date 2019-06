La Tunisie participe, du 23 au 25 juin, à la 65ème édition du salon “Fancy Food Show”, organisé à New York (USA).

Le Cepex a indiqué, dans un communiqué, publié mardi, que la participation tunisienne à ce salon, dédié aux professionnels de l’agroalimentaire en Amérique du Nord, “a permis de mettre en valeur une offre assez exhaustive des potentialités de la Tunisie dans ce secteur et de promouvoir les atouts de la Tunisie sur un marché qui présente de réelles opportunités d’exportation surtout au niveau du marché ethnique, dont la clientèle appartient à la communauté arabo-musulmane assez conséquente dans le continent nord-américain”.

” Les cooking shows organisés au sein du pavillon de la Tunisie tout au long des 3 jours d’exposition, ont constitué des moments forts de la participation tunisienne et ont permis aux visiteurs, aux professionnels et aux médias de découvrir les saveurs authentiques des produits tunisiens à travers de multiples recettes de mets et plats cuisinés sur place à partir de produits agroalimentaires tunisiens “, a encore souligné la Cepex.

Et d’ajouter que ” les exposants Tunisiens ont pu effectuer des contacts prometteurs avec des visiteurs professionnels venus de plus de 55 pays étrangers, notamment d’Afrique, d’Europe, d’Amérique d’Asie et du Moyen-Orien “.

Le salon ‘’ Fancy Food Show’’ regroupe plus de 2500 exposants en provenance de 55 pays et près de 25.000 visiteurs professionnels.